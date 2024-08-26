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  4. Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu! Eren Hacısalihoğlu kimdir?

Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu! Eren Hacısalihoğlu kimdir?

Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu. Dizide mafya babası Hamdi’nin yeğenini canlandıracak. Peki, Eren Hacısalihoğlu kimdir? Eren Hacısalihoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu! Eren Hacısalihoğlu kimdir? - Sayfa 1

Eren Hacısalihoğlu kimdir?

5 Haziran 1986 yılında Ankara’da doğan Eren Hacısalihoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Ailesi aslen Trabzon'un Akçaabat ilçesindendir. Eğitimini Haliç Üniversitesinde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mavi Kelebekler dizisiyle yaşamıştır.

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Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu! Eren Hacısalihoğlu kimdir? - Sayfa 2

Eren Hacısalihoğlu’nun rol aldığı dizi ve filmler

Televizyon

2011-2012    Mavi Kelebekler      

2012-2014    Benim İçin Üzülme

2014   Kadim Dostum        

2015   Kalbim Ege'de Kaldı          

2016   Aşk Yalanı Sever   

2017   Payitaht Abdülhamid        

2018-2019    Muhteşem İkili        

2019   Zengin ve Yoksul   

2019-2021    Kuruluş Osman      

2021-2022    Aziz

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Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu! Eren Hacısalihoğlu kimdir? - Sayfa 3

İnternet

2023   Şebeke         

Yakında         Çırak 

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Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu! Eren Hacısalihoğlu kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2016   Ateş    Yavrum         

2017   Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel      

2018   Dünya Hali  

2023   Nefes: Yer Eksi İki

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