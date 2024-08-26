Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu! Eren Hacısalihoğlu kimdir?
Teşkilat dizisine Eren Hacısalihoğlu dahil oldu. Dizide mafya babası Hamdi’nin yeğenini canlandıracak. Peki, Eren Hacısalihoğlu kimdir? Eren Hacısalihoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Eren Hacısalihoğlu kimdir?
5 Haziran 1986 yılında Ankara’da doğan Eren Hacısalihoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Ailesi aslen Trabzon'un Akçaabat ilçesindendir. Eğitimini Haliç Üniversitesinde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mavi Kelebekler dizisiyle yaşamıştır.
Eren Hacısalihoğlu’nun rol aldığı dizi ve filmler
Televizyon
2011-2012 Mavi Kelebekler
2012-2014 Benim İçin Üzülme
2014 Kadim Dostum
2015 Kalbim Ege'de Kaldı
2016 Aşk Yalanı Sever
2017 Payitaht Abdülhamid
2018-2019 Muhteşem İkili
2019 Zengin ve Yoksul
2019-2021 Kuruluş Osman
2021-2022 Aziz
İnternet
2023 Şebeke
Yakında Çırak
Sinema
2016 Ateş Yavrum
2017 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
2018 Dünya Hali
2023 Nefes: Yer Eksi İki