Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Erdal Alkış kimdir?

2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Seçim koordinasyonunu bizzat yürütmüştür. 2002 yılı seçim çalışmaları ile alakalı "İlk 45 Gün" adında bir Anı Kitabı bulunmaktadır.



Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.



Erdal Alkış, çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.