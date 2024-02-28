Türkiye’den tarım işçisi alacak! 100 bin TL maaş verecek… Günlerdir çiftçilerin protesto yapması ile gündeme gelen Fransa'da nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Avrupa devi çareyi başka ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almakta buldu. Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeler arasından Fransa'ya gidecek olan işçilere ayda 3 bin Euro (101 bin 169 TL) maaş verilecek. İşte ayrıntılar...

Avrupa’da yüksek maliyetler nedeniyle protesto yapan çiftçiler günlerdir eylemde. Başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa’da çiftçiler ayağa kalktı. 1 | 4

Avrupa'da ucuz iş gücünden şikayet eden işçiler, artık kazanamadıklarını belirterek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtiyor. Domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye gibi başka ülkelerden domates ithal etmek zorunda kalan Fransa, şimdi de mevsimlik işçi almak için harekete geçti. 2 | 4

NOW'un haberine göre, Türkiye'nin de dahil olduğu mevsimlik işçi projesi kapsamında Fransa'ya giden tarım işçilerine ayda 3 bin Euro (101 bin 169 TL) maaş verilmesi planlanıyor. 3 | 4