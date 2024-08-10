Ünlü deprem bilimciden 3 şehir için uyarı! ‘Mega depremi bekliyor’

SAN FRANSİSKO, TOKYO, İSTANBUL...

Ercan paylaşımında, “Yeryuvarında üç kent; San Fransisko, Tokyo, İstanbul depremini bekliyor. Tokyo koca(mega) depremini bekliyor olabilir. Ancak İstanbul’da ivedi deprem beklentisi için hiç bir bilimsel gösterge yok. Güçlü yapılar için önce güçlü ekonomi. Yoksul ülkelerde Deprem afete dönüşür.” dedi.