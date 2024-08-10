Ünlü deprem bilimciden 3 şehir için uyarı! ‘Mega depremi bekliyor’
Türkiye’nin önde gelen deprembilimcilerinden Övgün Ahmet Ercan, İstanbul, Tokyo ve San Fransisko için mega deprem beklendiğini açıkladı.
Sıklıkla büyük İstanbul depreminin dillendirildiği ve Adana, Antalya gibi illerimizde yaşanan sarsıntıların ardından gözler deprembilimcilerimize çevrildi.
Bu konuda önde gelen isimlerden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dünya üzerinde 3 şehirde koca yani mega deprem beklendiğini söyledi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ercan, dikkat çeken ifadeler kullandı.
SAN FRANSİSKO, TOKYO, İSTANBUL...
Ercan paylaşımında, “Yeryuvarında üç kent; San Fransisko, Tokyo, İstanbul depremini bekliyor. Tokyo koca(mega) depremini bekliyor olabilir. Ancak İstanbul’da ivedi deprem beklentisi için hiç bir bilimsel gösterge yok. Güçlü yapılar için önce güçlü ekonomi. Yoksul ülkelerde Deprem afete dönüşür.” dedi.
“İVEDİ UYARI İÇİN VERİ YOK”
Depremler olacağına dikkati çeken Ercan, şu ifadeleri kullandı:
“Afrika’nın Ege Yayı boyunca kaktırma hızı artmış, depremler Girit-Rodos-Fethiye kuşağında, ayrıca Teke Yarımadasından Çanakkale’ye dek depreşmeler yeri kırmayı zorlamaktadır. Depremler olacaktır. Ancak İvedi bir uyarı için veri yok.”