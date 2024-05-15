Ünlü köpek eğitmenine emlakçı şoku! Bacanak oyununa inandı, parasını kaptırdı

"BİZ SADECE HİZMET BEDELİMİZİ ALDIK"

Hakkındaki iddialara ilişkin cevap veren emlakçı E.Y. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Biz sadece hizmet bedelimizi aldık. Kendisinden 20 bin lira aldık. 90 bin lira da, ayrıca yüzde 4 artı KDV hizmet bedeli alma hakkımız var. Toplamda 110 bin lira gibi bir rakam aldık. Hem kendisinin hem de satıcının komisyonunu ondan temin ettik" diye konuştu. Muhabirin, ‘satıcının komisyon tutarı da mı alıcıya yansıtıldı?' sorusu üzerine ise, önce ‘hayır yansıtılmadı' dedi, ardından ‘evet alıcıya yansıtıldı' diye karşılık verdi. Emlakçı N.Y., bacanak iddialarına ise, "Böyle bir şey olmadı. Biz kendisinden sadece 110 bin lira aldık. Belki kendisi parayı bir yerde kaybetmiştir ya da düşürmüştür. Belki de parayı yemiştir onu da bilemiyorum. Ayrıca siz bunları bana ne hakla soruyorsunuz?" dedi.