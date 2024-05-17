Ünlü Sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti! Erkan Yolaç kimdir?

1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 1964 yılIında iki sinema filminde oyuncu olarak rol aldı.

1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Eşi ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu.

Yolaç, 1985 yılından itibaren TRT televizyonunda yayımlanan Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tüm Türkiye'de tanındı. 1996 yılından itibaren TGRT kanalında "Erkan Yolaç Show" adlı bir eğlence programı yaptı.

Uzun süre boyunca yoğun bakımda tedavi gören Erkan Yolaç, 16 Mayıs 2024'te çoklu organ yetmezliği sebebiyle İstanbul'un Şişli ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybetti.

Rol aldığı filmler

Meyhaneci, 1964

Yılların Ardından, 1964

Muhteşem Serseri, 1964