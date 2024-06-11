Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti! Murat Soydan kimdir?

Oyunculuk kariyeri

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştır. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

Murat Soydan 1966 yılında ''Perde'' Mecmuası'nın düzenlediği yarışmada birinci seçilmiş ve ‘’Kolsuz Kahraman’’ filmiyle sinemaya başlamıştır (1966). ''Dünyanın En Güzel Kadını'', ‘’Ayşem’’, ‘’Yalan Yıllar’’, ''Kahveci Güzeli'', ''Sana Dönmiyeceğim'', 'Nisan Yağmuru'', ''Yarın Başka Bir Gündür'' gibi birçok filmin başrolünde oynayan, 1969 yılında İzmir’de 'Över' bahçesinde sahneye çıkan Murat Soydan hâlen filmlerde oynamakta ve şarkıcılık yapmaktadır.