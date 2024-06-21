Yurt dışına çıkış harcı nedir? 2024 Yurt dışına çıkış harcı ne kadar?
Yurtdışı çıkış harcı için, Gelir İdaresi Başkanlığı sunumunda “3 bin lira olarak belirlenmesi ve harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması” önerisi yer aldı. Yurt dışına çıkış harcı 3 bin TL mi olacak sorusu merak konusu oldu. Peki, Yurt dışına çıkış harcı nedir? 2024 Yurt dışına çıkış harcı ne kadar? Yurt dışına çıkış harcından kimler muaf? İşte detaylar…
Yurt dışına çıkış harcı nedir?
Yurt dışına çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile Türkiye dışına çıkan tüm Türk vatandaşlarının ödemesi zorunlu olan bir bedeldir.
2024 Yurt dışına çıkış harcı ne kadar?
Yurt dışına çıkış harcı uygulaması ilk olarak 1 Ağustos 2001'de başladı. O tarihte harç bedeli 50 Amerikan doları karşılığı Türk lirasıydı. Harç bedeli 1 Nisan 2007'de 15 Türk lirası, 1 Ağustos 2019'da 50 Türk lirası, 18 Mart 2022'de 150 Türk lirası olmuştur.
Yurt dışına çıkış harcından kimler muaf?
Yurtdışı çıkış muafiyetinin geçerli olduğu kişiler şöyle:
- Çıkış tarihi itibariyle yurt dışı oturma iznine sahip olanlar
- 7 yaş altındaki bütün çocuklar
-Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan yolcu veya yük taşıma araçlarının mürettebatları
-Çift pasaport sahibi olup yurt dışına çıkarken diğer ülkenin pasaportunu kullanan vatandaşlar
-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kimlik göstererek çıkan yurttaşlar