Zemini en sağlam şehirler belli oldu : Türkiye’de emekli olanlar bile akın akın gidiyor
Depreme karşı zemini dayanıklı olan illerin açıklanmasıyla emekli olan vatandaşlar bile akın akın göz etmeye başladı.
Türkiye Kahramanmaraş depremlerinden sonra gündemine deprem gerçeğini aldı. Büyükşehirlerde yaşanabilecek korkunç senaryolara karşı uzman isimler de uyarı yaptı. Uyarıların ardından ise vatandaşlar İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi kalabalık şehirleri terk etmeye başladı.
İlk terk edenler ise emekli vatandaşlar oldu. Hatta emeklilik dilekçesini verenler soluğu anında zemini sağlam olduğu belirlenen illerde aldı. Peki Türkiye’de zemini sağlam olan iller hangileri?
ZEMİNİ SAĞLAM DEPREME KARŞI DAYANIKLI İLLER
yenisafak.com’da yer alan bilgiye göre depreme karşı zemin dayanıklılığı en iyi olan ve emeklilerin koşa koşa gittiği şehirler şöyle:
· Giresun