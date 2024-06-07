Zilhicce ayı ile ilgili hadisler nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?

Zilhicce ayı ile ilgili hadisler nedir?

Zilhicce ayı ile ilgili birçok hadis söylenmiş olup bu hadisler insanlara ışık saçacak niteliktedir. İnsanlar hadislerin ışığında yürüyerek aydınlığa daha hızlı bir şekilde erişebileceklerdir.

Zilhicce ile ilgili söylenen hadisler şu şekildedir;

Allah Resulü: "Zilhiccenin ilk onunda tutulan orucun bir günü; bir senenin orucuna bedeldir. Her bir gecenin kıyamı da; Kadir gecesinin kıyamına eşittir." buyurmuştur.

Ebüd Derda: "Bu ayda oruca devam edin. Tövbe, dua ve sadakayı gözetmeden yapın. Zira ben Allah resulünün 'Zihicce ayının faziletinden mahrum olanların vay haline.' sözlerini işittim."