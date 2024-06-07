Zilhicce ayı ile ilgili hadisler nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?
Zilhicce ayı Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı, bugün (7 Haziran) idrak edilmeye başladı. İslam alemi için önemli olan bu ayda Yapılacak ibadetler, bu ay ile ilgili hadisler merak ediliyor. Peki, Zilhicce ayı ile ilgili hadisler nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar...
Zilhicce ayı ile ilgili hadisler nedir?
Zilhicce ayı ile ilgili birçok hadis söylenmiş olup bu hadisler insanlara ışık saçacak niteliktedir. İnsanlar hadislerin ışığında yürüyerek aydınlığa daha hızlı bir şekilde erişebileceklerdir.
Zilhicce ile ilgili söylenen hadisler şu şekildedir;
Allah Resulü: "Zilhiccenin ilk onunda tutulan orucun bir günü; bir senenin orucuna bedeldir. Her bir gecenin kıyamı da; Kadir gecesinin kıyamına eşittir." buyurmuştur.
Ebüd Derda: "Bu ayda oruca devam edin. Tövbe, dua ve sadakayı gözetmeden yapın. Zira ben Allah resulünün 'Zihicce ayının faziletinden mahrum olanların vay haline.' sözlerini işittim."
Hz. Aişe: "Allah Resulü şöyle buyurdu; 'Her kim bu ayı ibadetle geçirirse, bir senelik hac ve umre yapanların sevabıyla aynı sevabı alırlar.'"
Zilhicce ayının faziletleriyle alakalı hadisler bu şekilde sıralanıyor. Birçok hadise ulaşmak son derece mümkündür. Zilhicce ayı hadislerde de belirtildiği üzere son derece önemli ve fazileti yüksek bir aydır.
Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?
Zilhicce ayı içerisinde birçok ibadeti yerine getirmek, insanların faydasına olacak ve onların kurtuluşa ermesinde vesilede bulunacaktır. Bu ay içerisinde birçok ibadet yapmak mümkünken, önemli olan haram işlerden uzak durmaktır. Zina ve alkol gibi Allah'ın haram ettiği her şeyden uzak durmak gerekiyor. Öyle ki bu ay insanların Allah'a daha çok yaklaştığı aylardan birisidir. Bu sebepten dolayı ibadetle geçirmek kişilerin Allah'a bağlılığını artıracaktır.
Bu ayda yapılması gereken ibadetler şu şekildedir;
Bol bol sadaka vermek.
Kuran okumak ve uygulamak.
Namaz kılmak.
Tesbih çekmek.
Tesbih namazı kılmak.
Hac yapmak.
Oruç tutmak.
Kurban kesmek.
Özellikle tesbih yapacak olan kişilerin artırarak gitmeleri onlara fayda sağlayacaktır. Kişilerin hem psikolojik rahatsızlıklarından kurtulmalarına hem de Allah'a daha da yakınlaşmalarına vesile olacaktır. Bu ay içerisinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları da giderilmeli, en azından bir günlük yiyecekleri karşılanmalıdır.