Sıfır kilometre araba alacaklar müjde! Garanti Bankası’ndan faizsiz kredi imkanı
Sıfır otomobil almayı düşünenlere Garanti BBVA Bankası’ndan 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı sunuldu. İşte kampanya detayları
Otomobil almayı düşünenlere yeni bir fırsat daha geldi! Garanti BBVA, TOGG ile yaptığı işbirliği çerçevesinde müşterilerine cazip kredi fırsatları sunuyor. Banka, TOGG otomobil almak isteyenler için iki farklı kredi seçeneği hazırladı:
800 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz: Aylık ödeme tutarı 66.666,67 TL
800 bin TL, 30 ay vade, %1,99 faiz
Bu kredi kampanyası ile TOGG otomobillerine sahip olmayı düşünenler, ödeme planlarını ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekler.
KREDİ BAŞVURU SÜRECİ
TOGG otomobili için kredi başvurusu, Garanti BBVA şubeleri ve ‘Trumore’ uygulaması üzerinden yapılabilir. İşte başvuru adımları:
TRUMORE UYGULAMASI
Trumore uygulamasına giriş yaparak araç seçimi yapılır ve müşteri bilgileri girilir.
Araç fiyat bilgileri görüntülenir ve peşinat ödemesi gerçekleştirilir.
Taşıt kredisi başvurusu başlatılır ve Garanti BBVA seçilir. TOGG’dan gelen bilgilerle başvuru tamamlanır ve işlem şubeye yönlendirilir. Trumore’den ön onay alındıktan sonra müşteri, şubeye giderek başvuruyu tamamlar. Kredi onayı alındıktan sonra kredi tutarı TOGG hesabına otomatik olarak aktarılır. Kredi, 5 gün içinde kullanılmalıdır, aksi halde sipariş iptal edilir. TOGG, tescil işlemlerini gerçekleştirir ve araç müşterinin adına tescil edilir. Tescil işlemleri 15 iş günü içinde tamamlanmalıdır.
ŞUBE ÜZERİNDEN YAPILABİLİR
Trumore uygulamasını kullanmadan doğrudan Garanti BBVA şubesine giderek kredi başvurusu yapılabilir. Şubede, proforma fatura yerine sipariş formu kullanılarak işlem yapılır.
Kredi başvurusu, bankanın değerlendirme ve onay sürecine tabidir.