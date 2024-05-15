Sıfır kilometre araba alacaklar müjde! Garanti Bankası’ndan faizsiz kredi imkanı

Otomobil almayı düşünenlere yeni bir fırsat daha geldi! Garanti BBVA, TOGG ile yaptığı işbirliği çerçevesinde müşterilerine cazip kredi fırsatları sunuyor. Banka, TOGG otomobil almak isteyenler için iki farklı kredi seçeneği hazırladı:

800 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz: Aylık ödeme tutarı 66.666,67 TL

800 bin TL, 30 ay vade, %1,99 faiz

Bu kredi kampanyası ile TOGG otomobillerine sahip olmayı düşünenler, ödeme planlarını ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekler.