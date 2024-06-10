EURO 2024 grup karşılaşmaları! EURO 2024 açılış karşılaşması
Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 yılında Almanya’da 24 takımın katılımıyla düzenlenecek. Takımlar; A,B,C,D,E,F gruplarında yer alacak. EURO 2024’ün açılış karşılaşması A Grubu’nda mücadele eden Almanya ve İskoçya mücadelesiyle başlayacak. İşte; A,B,C,D,E,F grupları karşılaşmalarına dair detaylar...
EURO 2024 A grubu
Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
EURO 2024 B grubu
İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
EURO 2024 C grubu
Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
EURO 2024 D grubu
Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
EURO 2024 E grubu
Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
EURO 2024 F grubu
Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya
EURO 2024 karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2024 mücadeleleri TRT, TRT 1, TRT SPOR ekranlarından yayınlanacak.
EURO 2024, 14 Haziran'da Münih'teki Allianz Arena'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak.