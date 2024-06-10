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  4. EURO 2024 grup karşılaşmaları! EURO 2024 açılış karşılaşması

EURO 2024 grup karşılaşmaları! EURO 2024 açılış karşılaşması

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 yılında Almanya’da 24 takımın katılımıyla düzenlenecek. Takımlar; A,B,C,D,E,F gruplarında yer alacak. EURO 2024’ün açılış karşılaşması A Grubu’nda mücadele eden Almanya ve İskoçya mücadelesiyle başlayacak. İşte; A,B,C,D,E,F grupları karşılaşmalarına dair detaylar...

EURO 2024 grup karşılaşmaları! EURO 2024 açılış karşılaşması - Sayfa 1

EURO 2024 A grubu

Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

EURO 2024 B grubu

İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

EURO 2024 C grubu

Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

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EURO 2024 grup karşılaşmaları! EURO 2024 açılış karşılaşması - Sayfa 2

EURO 2024 D grubu

Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

EURO 2024 E grubu

Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

EURO 2024 F grubu

Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

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EURO 2024 grup karşılaşmaları! EURO 2024 açılış karşılaşması - Sayfa 3

EURO 2024 karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 mücadeleleri TRT, TRT 1, TRT SPOR  ekranlarından yayınlanacak.

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EURO 2024 grup karşılaşmaları! EURO 2024 açılış karşılaşması - Sayfa 4

EURO 2024, 14 Haziran'da Münih'teki Allianz Arena'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak.

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