  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu belli oldu!

Filenin sultanları 2024 Olimpiyat’da ilk maçına 29 Temmuz’da çıkacak. Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu açıklandı. Peki, Kadroda hangi isimler yer alıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? İşte detaylar…

Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu belli oldu! - Sayfa 1

Olimpiyat kadrosundaki isimler

Pasörler

Cansu Özbay
Elif Şahin

Pasör Çaprazları

Melissa Vargas

Smaçörler

Hande Baladın
Ebrar Karakurt
Meliha Diken
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin

1 | 3
Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu belli oldu! - Sayfa 2

Orta Oyuncular

Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Liberolar

Gizem Örge

+1

Beyza Arıcı

2 | 3
Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu belli oldu! - Sayfa 3

Olimpiyat maç takvimi

29 Temmuz 10:00

Türkiye – Hollanda

1 Ağustos  10:00

Türkiye – Dominik C.

4 Ağustos  10:00

Türkiye – İtalya

3 | 3