Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu belli oldu!
Filenin sultanları 2024 Olimpiyat’da ilk maçına 29 Temmuz’da çıkacak. Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Olimpiyat kadrosu açıklandı. Peki, Kadroda hangi isimler yer alıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? İşte detaylar…
Olimpiyat kadrosundaki isimler
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Melissa Vargas
Smaçörler
Hande Baladın
Ebrar Karakurt
Meliha Diken
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin
1 | 3
Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Liberolar
Gizem Örge
+1
Beyza Arıcı
2 | 3
Olimpiyat maç takvimi
29 Temmuz 10:00
Türkiye – Hollanda
1 Ağustos 10:00
Türkiye – Dominik C.
4 Ağustos 10:00
Türkiye – İtalya
3 | 3