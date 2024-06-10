Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024'te ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan-Türkiye karşılaşmasına dair detaylar...
Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Gürcistan, dün Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.
Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman ve kaçta oynanacak?
Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da Dortmund'da oynanacak.
Gürcistan-Türkiye mücadelesi hangi kanalda?
Gürcistan-Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Takım EURO 2024 kadrosu
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı