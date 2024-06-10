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Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024'te ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan-Türkiye karşılaşmasına dair detaylar...

Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 1

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Gürcistan, dün Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

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Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 2

Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman ve kaçta oynanacak?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da Dortmund'da oynanacak.

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Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 3

Gürcistan-Türkiye mücadelesi hangi kanalda?

Gürcistan-Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 

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Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 4

A Milli Takım EURO 2024 kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

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