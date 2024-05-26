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  4. Süper Lig şampiyonu kasasını dolduracak: İşte dev gelir...

Süper Lig şampiyonu kasasını dolduracak: İşte dev gelir...

Süper Lig’de 2023-2024 sezonun son haftası bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonluk düğümü çözülecek. Süper Lig’de şampiyonluk ya Galatasaray’ın olacak ya da Fenerbahçe’nin olacak. Haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Galatasaray ligi birinci bitirirse 241 milyon TL, Fenerbahçe zirvede olursa 224 milyon TL kazanacak.

Süper Lig şampiyonu kasasını dolduracak: İşte dev gelir... - Sayfa 1

 Şampiyon olan takım, bu büyük gurura ulaşmanın yanı sıra kasasını da dolduracak. Sezona katılım bedeli olarak 38’er milyon lira alan iki ekipten şampiyon olan ayrıca 39,8 milyon lira ödül kazanacak.

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Süper Lig şampiyonu kasasını dolduracak: İşte dev gelir... - Sayfa 2

Bugün de galip gelmeleri durumunda aldıkları puanların karşılığı olarak Galatasaray 85 milyon 836 TL, Fenerbahçe 82 milyon 104 TL performans priminin sahibi olacak.

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Süper Lig şampiyonu kasasını dolduracak: İşte dev gelir... - Sayfa 3

Galatasaray bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da ‘şampiyonlar payı’ bedeli elde etti.

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Süper Lig şampiyonu kasasını dolduracak: İşte dev gelir... - Sayfa 4

Fenerbahçe’ninse bu alandaki geliri 19 şampiyonluğa karşılık 64 milyon 125 bin TL. Yani toplamda bu sezon Galatasaray 241 milyon 261 bin, Fenerbahçe 224 milyon 29 bin TL kazanmış olacak.

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