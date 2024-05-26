Süper Lig şampiyonu kasasını dolduracak: İşte dev gelir...
Süper Lig’de 2023-2024 sezonun son haftası bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonluk düğümü çözülecek. Süper Lig’de şampiyonluk ya Galatasaray’ın olacak ya da Fenerbahçe’nin olacak. Haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Galatasaray ligi birinci bitirirse 241 milyon TL, Fenerbahçe zirvede olursa 224 milyon TL kazanacak.
Şampiyon olan takım, bu büyük gurura ulaşmanın yanı sıra kasasını da dolduracak. Sezona katılım bedeli olarak 38’er milyon lira alan iki ekipten şampiyon olan ayrıca 39,8 milyon lira ödül kazanacak.
Bugün de galip gelmeleri durumunda aldıkları puanların karşılığı olarak Galatasaray 85 milyon 836 TL, Fenerbahçe 82 milyon 104 TL performans priminin sahibi olacak.
Galatasaray bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da ‘şampiyonlar payı’ bedeli elde etti.
Fenerbahçe’ninse bu alandaki geliri 19 şampiyonluğa karşılık 64 milyon 125 bin TL. Yani toplamda bu sezon Galatasaray 241 milyon 261 bin, Fenerbahçe 224 milyon 29 bin TL kazanmış olacak.