Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye-Portekiz karşılaşmasına dair detaylar...
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman ve saat kaçta?
Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Türkiye-Portekiz maçı hangi kanalda?
Türkiye-Portekiz maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım EURO 2024 kadrosu
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı
EURO 2024 şampiyonluk oranları
Avrupa merkezli önde gelen bahis firmaları tarafından EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı. EURO 2024'te favori olarak Fransa ve İngiltere ön plana çıkıyor. Almanya, İspanya ve Portekiz ise bu iki dev takımın ardından geliyor. Fransa ve İngilere'ye 4,1 oran verildi. Almanya'nın oranı ise 6,5 olarak dikkat çekiyor. iddaa'da ise İngiltere'nin şampiyonluk oranı 3,90, Fransa'nın şampiyonluk oranı 4,10 olarak açıklandı. Türkiye'nin oranı ise 45 olarak belirlendi.