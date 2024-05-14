WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu!
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında kullanıcılarına sunacağı yenilikleri açıkladı. Yapılan keşiflere göre, Android ve iOS platformlarında kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek özellikler üzerinde çalışılıyor.
WhatsApp'ın getireceği yenilikler arasında, arama/çağrı barı altyapısının güncellenmesi, yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma araçlarının ayrı simgelerle sunulması ve profil fotoğrafı ekran görüntüsü engelinin getirilmesi yer alıyor.
Yeniliklerin detayları: İşte WhatsApp’ın sunacağı yenilikler
WhatsApp'ın yeni dönemde sunacağı yenilikler arasında, kullanıcıların sesli çağrı sırasında ekranın üstünde hızlı bir şekilde çağrı sonlandırma veya mikrofonu açıp kapatma imkânı bulunuyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma araçlarının standart ile ayrılacağı ve profil fotoğrafının ekran görüntüsünün alınmasının engelleneceği belirtiliyor. WhatsApp, ayrıca kanallar bölümünde iş, eğlence, spor gibi kategoriler sunacak ve depolama yönetimi altyapısına filtreleme kategorileri ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirecek.
Modern tasarım ve kullanıcı dostu arayüz
WhatsApp'ın geçtiğimiz dönemde tanıttığı modern tasarım, kullanıcılar arasında büyük ilgi görmüştü. Yeni arayüzde yapılan değişiklikler, kullanıcıların aradıkları sohbetleri daha kolay bulmalarını sağlayacak. Ayrıca, koyu modun güncellenmesi ve eklenti menüsünün tazelenmesi de gece kullanımını daha rahat hale getirecek.
WhatsApp, topluluklar odaklı yeni özelliklerle de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Etkinlikler özelliği sayesinde, kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolayca etkinlikler düzenleyebilecek ve diğer üyelerle etkileşimde bulunabilecekler. Ayrıca, duyuru gruplarına getirilen yanıtlar özelliği ile grup içi iletişim daha düzenli bir hale getirilecek ve yöneticiler ile üyeler arasındaki etkileşim artırılacak.