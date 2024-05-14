WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu!

WhatsApp, topluluklar odaklı yeni özelliklerle de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Etkinlikler özelliği sayesinde, kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolayca etkinlikler düzenleyebilecek ve diğer üyelerle etkileşimde bulunabilecekler. Ayrıca, duyuru gruplarına getirilen yanıtlar özelliği ile grup içi iletişim daha düzenli bir hale getirilecek ve yöneticiler ile üyeler arasındaki etkileşim artırılacak.