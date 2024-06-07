Atkins diyeti nedir? Atkins diyetinde hangi besinler tüketilir?

Atkins diyetinde hangi içecekler tüketilmelidir?

Su

Her zaman olduğu gibi, su içmek atkins diyetinde de çok önemlidir. Su, diyet esnasında yorgunluğun ve kas kayıplarının engellenmesine yardımcı olur. Ayrıca mideyi doldurur ve tokluk hissi vererek iştahınızı keser.

Kafeinsiz kahve

Birçok çalışma, kahvenin antioksidanlardan olduğunu göstermiştir ve oldukça sağlıklı olduğunu kanıtlanmıştır.

Yeşil çay

Yeşil çay, yağ yakımını artırarak kilo kaybına yardımcı olur. Yeşil çayın içindeki bazı maddeler metabolizmayı hızlandırır ve bu şekilde kilo verme sürecine destek olur.