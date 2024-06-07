Atkins diyeti nedir? Atkins diyetinde hangi besinler tüketilir?
Atkins diyeti, protein ve yağlara odaklanan ve karbonhidratları kısıtlayan bir diyettir. Atkins diyetinin amacı, kilo vermenize ve kilonuzu korumanıza yardımcı olacak şekilde yeme alışkanlıklarınızı değiştirmektir. Peki, Atkins diyeti kaç aşamadan oluşur? Atkins diyetinde hangi besinler tüketilmelidir? İşte detaylar…
Atkins diyeti nedir?
Amerikalı kardiyolog Robert Coleman Atkins tarafından oluşturulan atkins diyeti; protein, sağlıklı yağlar ve lifli sebzelerin tüketildiği, rafine karbonhidrat kaynakları sınırlandırılığı bir diyettir. Dr. Atkins atkins diyeti ile karbonhidrat alımını azaltmayı hedefleyen bir diyet planlamıştır.
Atkins diyetinin aşamaları nelerdir?
Atkins diyeti 4 aşamaya ayrılır. Diyetin ilk aşamasında iki hafta boyunca 20 gram karbonhidrat alarak kilo verme, ikinci aşamasında verilmesi zor olan kiloları verme, üçüncü aşamada diyeti sürdürme öncesi, son aşamada ise ulaşılan kiloyu koruma menüleri ile tekrar kilo almamanızı sağlar. Atkins diyetinde tercih edilen besinler sebebiyle, B1, B6, folik asit ve magnezyum açısından biraz yetersiz kalır. Bu vitaminler artı olarak atkins diyetine takviye edilir. Diyette en önemli şey alınan vitamin ve minerallerdir.
Atkins diyetinde hangi besinler tüketilmelidir?
Et (Sığır eti, kuzu, tavuk, pastırma)
Yağlı balık ve deniz ürünleri (Somon, alabalık, sardalya)
Yumurta ( Bıldırcın, tavuk yumurtası)
Düşük karbonhidratlı sebzeler (Lahana, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz)
Tam yağlı süt ürünleri (Tereyağı, peynir, krema, tam yağlı yoğurt)
Kuruyemiş ve tohumlar (Badem, fındık, ceviz, ayçiçeği çekirdeği)
Sağlıklı yağlar (Sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı, avokado yağı, fındık yağı)
Atkins diyetinde hangi içecekler tüketilmelidir?
Su
Her zaman olduğu gibi, su içmek atkins diyetinde de çok önemlidir. Su, diyet esnasında yorgunluğun ve kas kayıplarının engellenmesine yardımcı olur. Ayrıca mideyi doldurur ve tokluk hissi vererek iştahınızı keser.
Kafeinsiz kahve
Birçok çalışma, kahvenin antioksidanlardan olduğunu göstermiştir ve oldukça sağlıklı olduğunu kanıtlanmıştır.
Yeşil çay
Yeşil çay, yağ yakımını artırarak kilo kaybına yardımcı olur. Yeşil çayın içindeki bazı maddeler metabolizmayı hızlandırır ve bu şekilde kilo verme sürecine destek olur.