Bu belirtiler varsa dikkat! Kemozis olabilirsiniz

Kemozis nedir?

Kemozis, konjonktivayı (göz kapağının içini kaplayan doku) ve göz yüzeyini etkileyen bir göz hastalığıdır. “Konjonktivanın ödemi” olarak da adlandırılır. Kemozis, tahrişe ve şişmeye neden olur. Sklerayı (gözün beyazını) kaplayan kabarcık veya jöle benzeri bir madde gibi görünebilir.