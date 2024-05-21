Bu belirtiler varsa dikkat! Kemozis olabilirsiniz
Gözün beyaz ve şeffaf bölümünü ve göz kapaklarının içini kapsayan tabaka olan konjonktivayı ve göz yüzeyini etkileyen bir göz rahatsızlığı olan kemozisin belirtileri nelerdir? Kemozisin nedenleri nelerdir? İşte detaylar…
Kemozis nedir?
Kemozis, konjonktivayı (göz kapağının içini kaplayan doku) ve göz yüzeyini etkileyen bir göz hastalığıdır. “Konjonktivanın ödemi” olarak da adlandırılır. Kemozis, tahrişe ve şişmeye neden olur. Sklerayı (gözün beyazını) kaplayan kabarcık veya jöle benzeri bir madde gibi görünebilir.
Kemozisin belirtileri nelerdir?
Gözlerde ağrı, yanma, batma, kızarma, sulanma, çapaklanma, gözde yabancı cisim hissi, görmede bulanıklık kemozisin belirtilerindendir.
Kemozisin nedenleri nelerdir?
Alerji (alerjiden kemozis gelişirse, saman nezlesi ve toz tetikleyici olabilir.)
Bakteriyel veya viral bir optik enfeksiyon
Gözleri çok fazla ovuşturmak veya bir nesnenin çarpması gibi bir tür travma
Göz ameliyatı komplikasyonları
Hipertiroidizm
Kemozis tedavisi
Göz doktorunuz tedavi için geniş spektrumlu antibiyotik damla ve pomadlar verebilir.