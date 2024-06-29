Demir deposu siyah üzümün faydaları nelerdir? Siyah üzüm kan yapar mı?

Siyah üzüm günde ne kadar tüketilmelidir?

Siyah üzüm taze olarak ya da kurutulmuş halde tüketilebilir. Ancak günlük tüketim miktarı kişinin yaşına, cinsiyetine, aktivite düzeyine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Sağlıklı bir yetişkin için günlük olarak yaklaşık 1 porsiyon yani yaklaşık 1 su bardağı taze ya da kurutulmuş kara üzüm tüketilebilir. Fakat diyabet hastaları veya kilo kontrolü gerektirenler için daha düşük miktarlar önerilebilir.