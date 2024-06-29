Demir deposu siyah üzümün faydaları nelerdir? Siyah üzüm kan yapar mı?
Siyah üzüm, hem vitamin hem de demir bakımından zengin bir besindir. Siyah üzümün 100 gramında ortalama 2 mg demir bulunur. Peki, siyah üzümün faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Siyah üzümün faydaları
Siyah üzüm demir deposudur. Demirin vücut tarafından daha basit bir şekilde emilmesini sağlayarak kansızlığı azaltır.
Kemik gelişimine katkı sağlar ve kemik erimesi hastalığını geciktirir.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını destekler.
Göz sağlığını destekler.
Antiviral bakımından destekleyici bir meyve olması nedeniyle vücuttaki mikropların atılmasına yardımcı olur.
Düzenli tüketimde antioksidan sayesinde kan değerleri ideal seviyelere gelir ve kolesterol dengelenir.
Cilt hücrelerinin onarılmasına ve yenilenmesine yardımcı olur. Cilt yaralarının daha hızlı iyileşmesine, leke ve izlerin geçmesine, renk eşitsizliğinin giderilmesine destek olur.
Kalp-damar sağlığını olumlu yönde etkileyebilen flavonoidler ve polifenoller içerir.
İçerdiği fitokimyasallar sayesinde bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterebilir.
Siyah üzüm kan yapar mı?
Siyah üzüm içeriğinde bulunan folik asit, demir ve C vitamini gibi besinler nedeniyle kan yapıcı özelliklere sahip olabilir. Folik asit kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynar ve demir vücudun kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin üretiminde kullanılır. C vitamini de demirin vücutta emilimini arttırarak kan yapımına yardımcı olur.
Siyah üzüm günde ne kadar tüketilmelidir?
Siyah üzüm taze olarak ya da kurutulmuş halde tüketilebilir. Ancak günlük tüketim miktarı kişinin yaşına, cinsiyetine, aktivite düzeyine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Sağlıklı bir yetişkin için günlük olarak yaklaşık 1 porsiyon yani yaklaşık 1 su bardağı taze ya da kurutulmuş kara üzüm tüketilebilir. Fakat diyabet hastaları veya kilo kontrolü gerektirenler için daha düşük miktarlar önerilebilir.