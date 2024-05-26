Doğadan gelen şifa: Kiraz sapı çayının faydaları

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş olarak bulunan yaklaşık 40 adet kiraz sapı, 2 bardak suyun içerisinde konur ve kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra kaynayan çay bardağa konur ve 10 dakika demlenmesini beklenir. Kiraz sapı çayını demlendikten sonra aç veya tok karna tüketilebilir. Ancak aç bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilendir.

Ancak, hamileler ve emziren anneler her bitki çayında olduğu gibi, kiraz sapı çayını tüketmeden önce doktora danışmalıdır.