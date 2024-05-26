Doğadan gelen şifa: Kiraz sapı çayının faydaları
Sağlıklı beslenmek isteyenlerin sıklıkla tükettiği bitki çaylarından biri olan kiraz sapı, A, C ve E vitaminleri açısından oldukça zengin bir bitki çayı. İşte, ödem attırıcı ve idrar söktürücü faydaları ile bilinen kiraz sapı çayının faydaları...
Kiraz sapı çayının faydaları
Böbrek ve idrar yollarının temizlenmesine iltihap oluşumunu engelleyerek yardımcı olur.
İdrar yollarında oluşabilecek enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Vücudun ödemden arınmasını destekler.
Toksinlerin uzaklaşmasını sağlayarak detoks görevi görür.
İçeriğinde bulunan potasyum sayesinde doğal idrar söktürücüdür.
Kiraz sapı çayı sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur. Sindirim sağlığını iyileştirerek kabızlık gibi sorunların giderilmesine katkıda bulunur.
Kiraz sapı çayı böbreklere ve böbrek kanallarına iyi gelir. Ayrıca böbrek taşı ve böbrek kumu oluşumunu engeller.
Romatizma ağrılarına ve artrite iyi gelir.
Kiraz sapı çayının yüksek kolesterolü düşürücü ve kolesterolü düzenleyici etkisi bulunur.
Kiraz sapı çayının kanı temizler.
Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?
Kurutulmuş olarak bulunan yaklaşık 40 adet kiraz sapı, 2 bardak suyun içerisinde konur ve kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra kaynayan çay bardağa konur ve 10 dakika demlenmesini beklenir. Kiraz sapı çayını demlendikten sonra aç veya tok karna tüketilebilir. Ancak aç bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilendir.
Ancak, hamileler ve emziren anneler her bitki çayında olduğu gibi, kiraz sapı çayını tüketmeden önce doktora danışmalıdır.