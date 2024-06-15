Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Gerekli evraklar nelerdir? 2024 Ehliyet yenileme ücreti

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılıyor. Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, ALO 199 Mobil Uygulama veya nvi.gov.tr adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.