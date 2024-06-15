Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Gerekli evraklar nelerdir? 2024 Ehliyet yenileme ücreti
Eski tip sürücü belgelerinin kullanımı, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra, eski ehliyetler geçersiz sayılacak ve bu belgelerle araç kullanmak mümkün olmayacak. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Ehliyet yenilemek için gerekli evraklar nelerdir? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar...
Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılıyor. Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, ALO 199 Mobil Uygulama veya nvi.gov.tr adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerli pasaport
Eski Ehliyet (Yenilenecek ehliyet)
Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
Sağlık raporu
Kan grubu kartı (Sağlık raporunda yer almıyorsa kan grubu kartı gereklidir)
2024 Ehliyet yenileme ücreti
Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret 15 TL'dir.
1Ocak 2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.
Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret 1220 TL'dir. Yeni tip ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başladığı için bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir.