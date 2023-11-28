En popüler uygulamalar belli oldu: İlk sırada TikTok var

2022 yılında en çok kullanılan ilk 30 uygulama belli oldu. Business of Apps'in araştırmasına göre, geçen senelerde ilk sıralarda olan sosyal platformları aynı şekilde 2022 yılında da konumlarını korudular. İşte uygulamalar...

1. TikTok: 672 milyon

2. Instagram: 547 milyon

3. Facebook: 449 milyon

4. WhatsApp: 424 milyon

5. Telegram: 310 milyon