Gül suyunun cilde faydaları nelerdir? Doğal gül suyu nasıl yapılır?

Gül suyu nasıl kullanılır?

Gül suyunu doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz. Gül suyunu bir pamuğa dökerek cildinizi silebilirsiniz. Gül suyunu maske ve serumlarla birlikte kullanmak, cilt bakım rutininizi daha da zenginleştirir. Kil maskesi ya da nemlendirici bir maske ile birlikte gül suyunu kullanmak, hem cildinizi derinlemesine temizler, hem de cildinizin nemlenmesine yardımcı olur.