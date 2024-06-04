Gül suyunun cilde faydaları nelerdir? Doğal gül suyu nasıl yapılır?
Lokum, güllaç, muhallebi gibi geleneksel tatlı yapımında da kullanılan gül suyu yüzyıllardır hem mutfak hem de cilt sağlığında kullanılan bir üründür. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri hasardan koruyan gül suyunun cilt sağlığına birçok faydası vardır. Peki, gül suyunun faydaları nelerdir? Doğal gül suyu nasıl yapılır?
Gül suyunun faydaları nelerdir?
Cildi nemlendirip, kuruma ve gerginlik oluşmasını önler
Antioksidan ve anti-inflamatuar etkisi ile kırışıklıkların oluşumunu geciktirir
Cildin pH dengesini düzenler ve gözenekleri sıkılaştırarak cildi pürüzsüzleştirir
Gün içinde cildin yağlanmasıyla oluşan sivilce kaynaklı bakteri üremesini önler
Ciltteki kızarık ve şişlik görünümünü azaltır
Gül suyu, E vitamini açısından zengindir. Bu sayede cilt tonunu eşitlemede yardımcı olur
Soğutucu etkisi ile göz altı torbalarını hafifletir
Yatmadan önce cildinizi gül suyuyla yatıştırmak, gece boyunca cildinizin yenilenmesini ve dinlenmesini destekler
Doğal gül suyu nasıl yapılır?
2-3 su bardağı taze gül yaprağı yıkandıktan sonra 2 litre su dolu bir tencerenin içerisinde 40-45 dakika kaynatılır. Kaynatılan gül suyu bir kavanoza ya da sprey şişesine süzülür. Ardından soğumaya bırakılır. Gül suyu soğuduktan sonra kullanıma hazır hale gelecektir.
Gül suyu nasıl kullanılır?
Gül suyunu doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz. Gül suyunu bir pamuğa dökerek cildinizi silebilirsiniz. Gül suyunu maske ve serumlarla birlikte kullanmak, cilt bakım rutininizi daha da zenginleştirir. Kil maskesi ya da nemlendirici bir maske ile birlikte gül suyunu kullanmak, hem cildinizi derinlemesine temizler, hem de cildinizin nemlenmesine yardımcı olur.