Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir?

Tedavisi nasıldır?

Ayağı sıkmayan ve parmaklara baskı yapmayacak ayakkabı, ayak başparmaklarındaki çıkıntının üzerine konulan yumuşak silikon yastıkçık ve günde 3 defa 20 dakika buz uygulaması, başparmağını daha düz bir konuma getiren geceleri takılan bir atel ağrı ve şişliği azaltır. Ancak, bu yöntemlerin hepsi sadece ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Halluks valgusun kesin çözümü ameliyattır. Ameliyatta iki kemiğin arasındaki olması gereken 11 derecelik doğru açıyı sağlamak için kemik kesileri yapılarak ayağın şekli düzeltilir.