Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir?
Halluks valgus ya da bunyon olarak bilinen ayak başparmağı kemik çıkıntısı bir kemik hasarıdır. Bunyonlar, ayak başparmağının tabanında dışa doğru uzanan şişkin bir yumru şeklindedir. Peki, halluks valgusun nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? İşte halluks valgusa dair detaylar…
Halluks valgus nedenleri nelerdir?
Genetik
Zayıf bağ dokusu
Eklem hastalıkları
Kısalmış aşil tendonları ve baldır kasları
Ayak yaralanmaları
Doğuştan deformite
Halluks valgus belirtileri nelerdir?
Ayakların başparmağında oluşan şekilsel bozukluklar
Ayakkabı giyerken zorlanmak
Kızarıklık
Ayak başparmağında sertlik ve şişlik
Başparmakta uyuşma hissi
Ayak başparmağını bükerken yoğun bir ağrı hissetme
Şekil bozukluğunun bulunduğu noktada nasırların oluşması
Tedavisi nasıldır?
Ayağı sıkmayan ve parmaklara baskı yapmayacak ayakkabı, ayak başparmaklarındaki çıkıntının üzerine konulan yumuşak silikon yastıkçık ve günde 3 defa 20 dakika buz uygulaması, başparmağını daha düz bir konuma getiren geceleri takılan bir atel ağrı ve şişliği azaltır. Ancak, bu yöntemlerin hepsi sadece ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Halluks valgusun kesin çözümü ameliyattır. Ameliyatta iki kemiğin arasındaki olması gereken 11 derecelik doğru açıyı sağlamak için kemik kesileri yapılarak ayağın şekli düzeltilir.
Ameliyat sonrası ilk haftalarda ayağın yüksek tutulması ve soğuk uygulamaları önerilir. Ağrı kontrolü için doktor tarafından verilen ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Hastalar, genellikle ameliyattan 1-2 hafta sonra yavaşça yürümeye başlayabilirler, fakat tam iyileşme birkaç ay sürebilir. Fizik tedavi, ayak fonksiyonunu iyileştirmek ve güçlendirmek için önemlidir. Düzenli doktor kontrolü ve uygun ayakkabı seçimi, iyileşme sürecinin başarısında kritik rol oynar.