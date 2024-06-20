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  4. Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir?

Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir?

Halluks valgus ya da bunyon olarak bilinen ayak başparmağı kemik çıkıntısı bir kemik hasarıdır. Bunyonlar, ayak başparmağının tabanında dışa doğru uzanan şişkin bir yumru şeklindedir. Peki, halluks valgusun nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? İşte halluks valgusa dair detaylar…

Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Halluks valgus nedenleri nelerdir?

Genetik

Zayıf bağ dokusu

Eklem hastalıkları

Kısalmış aşil tendonları ve baldır kasları

Ayak yaralanmaları

Doğuştan deformite

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Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Halluks valgus belirtileri nelerdir?

Ayakların başparmağında oluşan şekilsel bozukluklar

Ayakkabı giyerken zorlanmak

Kızarıklık

Ayak başparmağında sertlik ve şişlik

Başparmakta uyuşma hissi

Ayak başparmağını bükerken yoğun bir ağrı hissetme

Şekil bozukluğunun bulunduğu noktada nasırların oluşması

 

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Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Tedavisi nasıldır?

 Ayağı sıkmayan ve parmaklara baskı yapmayacak ayakkabı, ayak başparmaklarındaki çıkıntının üzerine konulan yumuşak silikon yastıkçık ve günde 3 defa 20 dakika buz uygulaması, başparmağını daha düz bir konuma getiren geceleri takılan bir atel ağrı ve şişliği azaltır. Ancak, bu yöntemlerin hepsi sadece ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Halluks valgusun kesin çözümü ameliyattır. Ameliyatta iki kemiğin arasındaki olması gereken 11 derecelik doğru açıyı sağlamak için kemik kesileri yapılarak ayağın şekli düzeltilir.

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Halluks valgus (Bunyon) nedir? Halluks valgus belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Ameliyat sonrası ilk haftalarda ayağın yüksek tutulması ve soğuk uygulamaları önerilir. Ağrı kontrolü için doktor tarafından verilen ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Hastalar, genellikle ameliyattan 1-2 hafta sonra yavaşça yürümeye başlayabilirler, fakat tam iyileşme birkaç ay sürebilir. Fizik tedavi, ayak fonksiyonunu iyileştirmek ve güçlendirmek için önemlidir. Düzenli doktor kontrolü ve uygun ayakkabı seçimi, iyileşme sürecinin başarısında kritik rol oynar.

 

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