Hem lezzetli hem sağlıklı! Ebegümeci çayının sağlığa faydaları
Sadece lezzetli değil, aynı zamanda antioksidan deposu bir bitki çayı olan ebegümeci çayının faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğinde A, B, C, D ve E vitaminleri; kalsiyum, çinko, potasyum, magnezyum gibi bolca vitamin ve mineral barındıran ebegümeci çayını, alerjisi olanlar veya tansiyon sorunu olanlar dışında olanlar tüketilebilir. Peki, ebegümeci çayının sağlığa faydaları neler? İşte detaylar...
Ebegümeci çayının sağlığa faydaları
Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlarından korur.
İltihaplanmayı azaltarak eklem sağlığını destekler.
Diyabet yönetimine ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur.
Lif içeriği ile sindirim sistemini düzenleyebilir ve kabızlığı önler.
Karaciğer kolesterolünü ve trigliserit (kanda bulunan yağ) seviyelerini düşürür.
Cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.
Kalp-damar sağlığını korur.
İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini destekler.
Göğsü yumuşatarak öksürüğü keser.
Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.
Ebegümeci çayı nasıl yapılır?
Kaynatılmış su içerisine ebegümeci bitki kurusu ilave edilerek ve demliğin üzeri kapatılarak bir kaç dakika beklenmelidir. Çay haline gelmeye başladığında tahta kaşık yardımıyla karıştırılır. Sonrasında süzülür ve tercihen içerisine içilmeden evvel bal veya şeker eklenir.