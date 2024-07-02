Kavunun faydaları nelerdir? Kavun kilo vermeye yardımcı olur mu?
Kabakgiller familyasından, bol miktarda A, B, C, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra bol miktarda sodyum, potasyum, magnezyum ve demir içeren, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavunun sağlığa pek çok faydası vardır. Peki, kavunun faydaları nelerdir? Kavun, kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte detaylar…
Kavunun faydaları nelerdir?
İçerdiği D vitamini sayesinde kavun, kemik sağlığını korur.
Kavun sodyum ve potasyum içeriği ile kan basıncının düzenlenmesini sağlar.
İçerdiği B vitamini ile kavun; unutkanlığı önleyerek hafızayı güçlendirir.
Kalp- damar sağlığını korumaya destek olur ve kalp krizi riskini en aza indirir.
Kan akışını normal seviyede tutup, kalpteki ritim bozukluğunun önüne geçer.
İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile bağışıklık sistemi güçlenir.
Cildi ölü hücrelerden arındırır ve cilt sağlığını destekler.
Romatizma ağrılarını hafifletir.
İdrar söktürücüdür.
İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını korur.
Günde ne kadar kavun tüketilir?
Günde bir porsiyon (150 gram) kavun tüketilir. Kavun kahvaltıda tüketilebileceği gibi yemeklerden sonra ve tokluk hissi vermesi nedeniyle ara öğün olarak da tüketilebilir.
Kavun kilo vermeye yardımcı olur mu?
Kavun, düşük kalorisi sayesinde zayıflama diyetlerinin vazgeçilmez meyvesidir. Kavun, düşük kalorili ve oldukça lifli bir meyvedir. 150 gramında yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunur. Lif, sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı önleyerek kilo kontrolüne yardımcı olur. Yüksek posa içeriği ile kan şekerinin düşmesini önleyen kavun; metabolizmayı hızlandırır, uzun süre tok kalmayı sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.