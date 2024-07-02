Kavunun faydaları nelerdir? Kavun kilo vermeye yardımcı olur mu?

Kavun kilo vermeye yardımcı olur mu?

Kavun, düşük kalorisi sayesinde zayıflama diyetlerinin vazgeçilmez meyvesidir. Kavun, düşük kalorili ve oldukça lifli bir meyvedir. 150 gramında yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunur. Lif, sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı önleyerek kilo kontrolüne yardımcı olur. Yüksek posa içeriği ile kan şekerinin düşmesini önleyen kavun; metabolizmayı hızlandırır, uzun süre tok kalmayı sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.