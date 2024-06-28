Kelebek Hastalığı (Lupus) nedir? Kelebek Hastalığı (Lupus) belirtileri nelerdir?
Kelebek hastalığı (Lupus) nadir görülen ve genetik bir kökeni olan bir deri hastalığıdır. Lupus, dünya genelinde görülen nadir bir hastalıktır. Peki, Kelebek Hastalığı (Lupus) nedir? Kelebek Hastalığı (Lupus) belirtileri nelerdir? Kelebek Hastalığı bulaşıcı mıdır? İşte detaylar…
Kelebek Hastalığı (Lupus) nedir?
Lupus, teknik adıyla Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) (Systemic Lupus Erythematosus) veya Yaygın Lupus Kızarıklığı, Otoimmun, Kelebek Hastalığı kökenli multisistem hastalıklarının en sık görülen tipik örneğidir. Lupus sözcüğü, Latincede “kurt” anlamında olup ciltte çıkan yaraların yıkıcı özelliğini ifade eder.
1872 yılında Kaposi, hastalığın sadece cildi değil vücudun değişik organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu fark etmiştir. Otoimmun antikorların büyük bölümü ANA (antinükleer antikor) niteliğindedir. Sessizce gelişebilir ya da akut olarak başlar. Ateşli ataklar biçiminde alevlenmeler gösterir. Organizmanın tümünü etkileyebilir, ancak deri, eklemler, böbrekler ve seröz zarlar zarar gören başlıca dokulardır.
Kelebek Hastalığı (Lupus) belirtileri nelerdir?
Hastalığın başlangıcında hastalarda yorgunluk ve eklem şişmesi gibi bir veya iki yakınma olur. Sonra SLE’nin diğer özellikleri gelişebilir. Tutulan organlara göre hastalığın şiddeti hastadan hastaya değişir. Lupus hastalığı tamamen ortadan kalkmayan ancak alevlenen ve sönen, belli dönemlerde ilaçlarla yatıştırılması gereken bir hastalıktır. Tanı konduğunda çoğu hastada yorgunluk, ateş ve kilo kaybı gibi yakınmalar görülür.
· Yorgunluk
· Halsizlik
· Özellikle burun ve yanaklarda görülen kelebek şeklindeki döküntü tipiktir. Fakat ciltte güneşe maruz kalan her alanda döküntü gelişir.
· Cildin küçük damarları sıklıkla etkilenir ve vaskülit olarak adlandırılan iltihap gelişir. Tırnakların etrafında leke şeklinde bir cilt altı kanama vardır. Ayrıca, ağız mukozasında da iltihaplanma yapabilir.
· Sinir sistemiyle ilişkili migren, epilepsi, denge problemleri gibi belirtiler ve psikolojik problemler vardır. Bazı hastalarda inme ortaya çıkabilir.
· Sindirim sistemi tutulumu ve pankreatit nedeniyle sindirim problemleri sıktır.
· Göğüs ağrısı gibi akciğer ya da kalp zarında iltihaplanma bulguları vardır. Akciğer zarları arasında sıvı birikimi ve iltihaplanma olduğunda nefesle artan bir göğüs ağrısı ortaya çıkar. Kalp zarı iltihaplanmasına ise perikardit denir ve lupusta sıktır.
· Akciğer dokusunda iltihaplanma neticesinde zatürre gelişir.
· Lenf nodları, dalak ve karaciğerde büyüme vardır.
· Periton adı verilen karın zarı iltihaplandığı için karın ağrısı görülür.
· Saçlarda bölgesel saç dökülmesi olabilir ve genellikle bu dökülen saçların yerine yenileri gelmez.
· Parmak uçlarında soğukta ortaya çıkan beyaz ve mor renk değişiminin olduğu raynaud sendromu önemli bir bulgudur.
· Hem büyük, hem de küçük eklemlerde artralji yani eklem ağrısı vardır. Ağrı özellikle sabahları daha belirgindir. Bazı hastalarda artrit yani eklem iltihabına bağlı şişme, kızarma ve ısı artışı da görülür.
· Kaslarda ağrı ve iltihaplanma gelişir.
· Böbrek tutulumu hastaların %70’inde görülür. Bu kişilerde idrarda kan ve protein tespit edilir. Dokularda sıvı tutulumuna bağlı ödem gelişir. Ağır vakalarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilen böbrek iltihabı görülebilir.
Kelebek Hastalığı bulaşıcı mıdır?
Kelebek hastalığı bulaşıcı değildir. Bu hastalık, kişiden kişiye temasla veya solunum yoluyla yayılmaz. Kelebek hastalığı, genetik bir hastalıktır ve sadece belirli genetik mutasyonlara sahip olan bireylerde ortaya çıkar. Başka bir deyişle, hastalık aile içinde geçebilir, ancak kişiden kişiye bulaşmaz.