Küme tipi baş ağrısının başlıca 10 belirtisi!

Küme tipi baş ağrısı nasıl teşhis edilir?

Küme baş ağrısı tanısı için öncelikle bir nöroloji uzmanına muayene olmak gerekir. Muayene sırasında doktorun tanı koyması için ağrının şiddeti, yeri, atakların tekrar sıklığı ve süresi, ağrıyla ilişkili semptomlar gibi pek çok durum dikkate alınır. Başlıca tanı yöntemleri görüntüleme testleridir. ise MR ve BT Tarama’dır. Doktorun gerekli görmesi halinde hastadan MR veya BT Tarama gibi çeşitli görüntüleme testleri istenebilir. Bu sayede ağrının anevrizma ya da tümör gibi önemli rahatsızlıklarla ilişkili olup olmadığı kontrol edilmektedir.