Küme tipi baş ağrısının başlıca 10 belirtisi!
Küme tipi baş ağrısı, başın bir tarafında, genellikle göz çevresinde hissedilen şiddetli ağrıdır. Küme tipi baş ağrısının kesin nedeni bilinmemekte ancak küme tipi baş ağrısında vücudun biyolojik saatindeki anormalliklerin rol oynadığını düşünülmektedir. Peki, küme tipi baş ağrısının belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Küme tipi baş ağrısı başın ya da gözün tek tarafında hissedilen şiddetli ağrıdır. Küme tipi baş ağrısı atağı 15 dakika ile 3 saat arasında değişebilir. Küme baş ağrısı yaşayan bireyler genellikle ağrının yoğunluğu nedeniyle günlük aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanırlar.
Küme tipi baş ağrısının belirtileri nelerdir?
Göz çevresinde veya arkasında ağrı
Tek taraflı ağrı
Huzursuzluk, uykusuzluk
Aşırı göz yaşarması
Ağrıyan taraftaki gözde kızarıklık ve ödem
Ağrıyan tarafta burun akıntısı ya da tıkanıklığı
Ağrıyan tarafta alın ve yüzde terleme
Yüzde solukluk veya kızarıklık
Etkilenen taraftaki göz kapağında düşüklük
Küme tipi baş ağrısı nasıl teşhis edilir?
Küme baş ağrısı tanısı için öncelikle bir nöroloji uzmanına muayene olmak gerekir. Muayene sırasında doktorun tanı koyması için ağrının şiddeti, yeri, atakların tekrar sıklığı ve süresi, ağrıyla ilişkili semptomlar gibi pek çok durum dikkate alınır. Başlıca tanı yöntemleri görüntüleme testleridir. ise MR ve BT Tarama’dır. Doktorun gerekli görmesi halinde hastadan MR veya BT Tarama gibi çeşitli görüntüleme testleri istenebilir. Bu sayede ağrının anevrizma ya da tümör gibi önemli rahatsızlıklarla ilişkili olup olmadığı kontrol edilmektedir.
Küme tipi baş ağrısının tedavisi nasıl olur?
Küme baş ağrısını tamamen geçirebilecek bir tedavi yoktur. Tedavinin amacı, ağrının şiddetini azaltmak, baş ağrısı süresini kısaltmak ve atakları önlemektir. Bir küme baş ağrısında ağrı aniden şiddetli gelir ve kısa bir süre içinde azalır. Bu nedenle hızlı etki eden ilaçlar gereklidir. Hızla etki eden bazı ilaçlar ağrıda rahatlama sağlayabilir. Küme tipi baş ağrılarında, atak dönemine girildiği dönemdeki dayanılmaz şiddetteki ağrıları önlemek için yaşam tarzında birtakım değişiklikler yapılması da önerilmektedir. Bunlardan biri düzenli bir uyku rutini oluşturmaktır. Diğeri ise sigara ve alkol tüketiminden kaçınılmasıdır.