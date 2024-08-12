Masterchef içli lagos tarifi! Masterchef içli lagos nasıl yapılır?

İçli lagos yapılışı

Lagos balığını temizleyip küçük bir şekilde küp küp doğrayın. Kırmızı kapya biberi, yeşil biberi, kereviz sapını,domatesi ve sarımsağı da ince bir şekilde doğrayın. Dereotu ve fesleğeni ince ince kıyın. Tüm malzemeleri birleştirin ve karabiber, tatlı kırmızı toz biber ekleyinve bir tavada soteleyin. Köftelik bulguru, irmiği, unu, yumurtayı ve domates ile biber salçasını bir kapta karıştırın. Yoğun bir hamur kıvamına gelene kadar güzelce yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Avuç içinde açarak ortasına iç harçtan koyun ve kapatın. Elinizi ılık suyla ara sıra nemlendirerek avuç içinizle pürüzsüz bir şekil oluşturun. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. (Masterchef'te yuvarlak şekil verildi.) Domatesleri ve sarımsakları rendeleyin. Zeytinyağını bir tavada ısıtın, domatesleri rendeleyin. Rendelenen domates ve sarımsakları zeytinyağına ekleyip kısık ateşte pişirin. Tuz ile tatlandırarak sosu hazırlayın. Ardından, sosu bir süzgeç ya da temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Domateslerin suyu süzüldüğünde kalan domates rendesi, yemeğin domates talaşı olacaktır. Daha sonra lime limonu sıkın ve zeytinyağı ile karıştırın. Süzme yoğurdu derin bir kaseye alın. Limon suyu ve taze kişnişi ekleyip karıştırın. İçli lagosları zeytinyağında kızartın. Kızardıktan sonra içli lagosları servis tabağına alın. Üzerine domates sosunu gezdirin. Lime yağını ve yoğurt sosunu ekleyin. Yemeğiniz servise hazır.