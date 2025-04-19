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  4. Ünü ABD'ye kadar ulaştı, bir bölgede yetişiyor, her derde deva: Destesi 100 ila 300 TL'den satışta

Ünü ABD'ye kadar ulaştı, bir bölgede yetişiyor, her derde deva: Destesi 100 ila 300 TL'den satışta

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk dilinde ışgın veya uçkun olarak bilinen ‘yayla muzu’ tezgâhlardaki yerini aldı.

Ünü ABD'ye kadar ulaştı, bir bölgede yetişiyor, her derde deva: Destesi 100 ila 300 TL'den satışta - Sayfa 1

Sıcaklıkların artmasıyla 1000 - 3000 metre rakımda doğal olarak yetişen yayla muzu Erzincan’da 100 ila 300 TL’den satılıyor.

Getirdikleri ışkınları Erzincan merkezde seyyar olarak satışa sunan satıcılar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirtiyor.

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Ünü ABD'ye kadar ulaştı, bir bölgede yetişiyor, her derde deva: Destesi 100 ila 300 TL'den satışta - Sayfa 2

Ünü ABD'ye kadar ulaştı

Atlanta Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika’ya kadar yayılmış durumda.

Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor.

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Ünü ABD'ye kadar ulaştı, bir bölgede yetişiyor, her derde deva: Destesi 100 ila 300 TL'den satışta - Sayfa 3

Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor.

Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.

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Ünü ABD'ye kadar ulaştı, bir bölgede yetişiyor, her derde deva: Destesi 100 ila 300 TL'den satışta - Sayfa 4

"Çoğu bunu tedavi maksatlı kullanmaya başladı"

Erzincan’da yaklaşık 15-20 yıldır dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayıp tezgâhında sattığını söyleyen seyyar satıcı İsa Kurt, "Şu anda destesini 100 ila 300 TL'ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlanması ile beraber talep oldukça artmış durumda. Bununla beraber çoğu müşterimiz gelip alıp batı illerine götürüyor. Çoğu bunu tedavi için kullanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde havaların iyice ısınması ile birlikte daha çok getirmeye başlayacağız. Özellikle ışkın köküne olan talep de çok arttı. Fiyat şu anda biraz pahalı. Ama ilerleyen zamanda uygun fiyatlara düşer" şeklinde konuştu.

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