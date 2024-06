Uzmanlarından uyarı: 1-2 saat bekletilmiş kurban etinin tüketilmesini istemiyoruz

“Bilinçli bir şekilde, yasak koymadan ama sınırlayarak et tüketimine dikkat edebiliriz”

Kurban etinin saklama ve pişirilme teknikleri hakkında bilgilendirmede bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara, “Kurban Bayramı’nda dikkat etmemiz gereken en önemli konu, kurban kesildikten 1-2 saat sonrasında etin bekletilmeden pişirip tüketilmesi. Rigor Mortis dediğimiz ölüm katılığı meydana geldiği için etlerin 1-2 saat sonra değil, aslında 24 saat bekletildikten sonra pişirme tekniklerine uygun şekilde tüketilmesini istiyoruz. Etlerin büyük parçalar halinde değil de küçük parçalar halinde, tek pişirimlik olarak, buzdolabı poşetlerin içerisine konularak dondurucuya ya da buzdolabına yerleştirilmesi gerekiyor. Buzdolabında eksi 2 derecede bir iki hafta kadar, derin dondurucuda eksi 18 derecede uzun süreli muhafaza edilebilir. Etleri buzdolabından çıkarırken dikkat etmemiz gereken nokta, oda sıcaklığında ya da ısıl işlem görmeksizin, dolaptan çıkardıktan sonra dolabın alt tarafına koyup çözdürüp, sonrasında oda sıcaklığında bekletmeden uygun pişirme yöntemleri ile tüketilmesidir. Etin az pişirilmesini de istemeyiz. Etin çok iyi pişmiş olması gerekiyor ki besin zehirlenmelerine yol açmasın. Etle beraber sebze ve salata tüketimini öneriyoruz. Çünkü etin içerisinde olmayan E ve C vitaminlerini sebze ve salatadan alabiliriz. C vitamini demirin emilimini artırdığı için et ve salata ya da meyveli salatalar, bizim için sağlıklı ve kaliteli bir öğün oluşturur. Pişirme teknikleri de bizim için önemli. Etin ızgara haşlama, buğulama, fırın ya da mangal gibi pişirme yöntemleri ile tüketilmesini isteriz. Kızartma- kavurma gibi pişirme tekniklerinden ziyade bu söylediklerimiz sağlıklı pişirme yöntemleri olabilir. Bizim geleneksel yöntemlerimizden biri de etin mangalda pişirilmesidir. Fakat mangalda eti pişirirken ateşe çok yakın olmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü etin değerlerinin B 1, B12, folik asit gibi değerlerin kaybolmasına ve kanserojen etkiye sebebiyet verebilir. Günlük tüketim miktarına ve porsiyonlara dikkat ederek bilinçli bir şekilde, yasak koymadan ama sınırlayarak et tüketimine dikkat edebiliriz” dedi.