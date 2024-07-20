Vitamin ve mineral deposu! Goji berry meyvesinin faydaları nelerdir?
Goji berry, "kurt üzümü" olarak da bilinen Asya’ya özgü, biyolojik yapısından dolayı oldukça hızlı yetişen bir meyvedir. Peki, goji berry meyvesinin faydaları nelerdir? Goji berry hangi vitamin ve mineralleri içerir? Goji Berry Türkiye'de en çok nerede yetişir? İşte detaylar...
Goji berry meyvesinin faydaları nelerdir?
Goji berry meyvesi, içerdiği yüksek oranda antioksidan ve zeaksantin sayesinde göz sağlığını korur.
Goji berry meyvesi, antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Goji berry meyvesi içerdiği beta-karoten sayesinde cildi güzelleştirerek, cilt sağlığını korur.
Goji berry meyvesi içerdiği doğal polisakkaritler ile birlikte kalp sağlığını korur ve kardiyovasküler rahatsızlıkların oluşmasını engeller.
Goji berry meyvesi hangi vitamin ve mineralleri içerir?
Goji berry meyvesi içerisinde; A, C, E, B1, B2, B6 vitaminleri, mineral, zeaksantin, antioksidan ve amino asit içerir.
Goji berry meyvesi Türkiye'de en çok nerede yetişir?
Goji berry meyvesi, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetişebilmektedir. Yüksek rakımlarda verimi ve kalitesi daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Kimler goji berry meyvesi tüketmemelidir?
Kan inceltici ilaç, tansiyon ilacı ve diyabet ilacı kullanan kişiler goji berry meyvesi tüketmemelidir.