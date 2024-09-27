Yoğurt mayalarken sulanmasını önlüyor ; Silifkeli köylülerin mayalama taktiği
Kaya gibi yoğurduyla meşhur olan Silifke’de köylülerin nasıl maya yaptığı ortaya çıktı
Yoğurdu sulanmadan mayalamak herkesi istediği bir şeydir. Özellikle ev hanımları doğal anne yoğurdu mayalarken buna dikkat ediyor.
Çünkü sulanmayan yoğurt kaya gibi sert ve lezzetli olur. Biber dolması, yaprak sarması, makarna gibi yemeklerin yanına servis edilen yoğurt besin değeri bakımından da çok yüksektir.
KAYA GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN SIRRI ; ASLA SULANMIYOR
nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan sulanmayan yoğurt tarifi için gereken malzemeler şöyle:
- İsteğe göre 2 ve 5 litre arası inek sütü
- Her litre süte bir kaşık dolusu yoğurt
ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Yoğurdunuzu mayaladıktan sonra tencere ya da içerisinde bulunduğu kabı taşırken sarsmamaya dikkat edin. Eğer sarsılırsa yoğurdun içine su girer. En önemli püf nokta budur.