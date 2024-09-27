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  4. Yoğurt mayalarken sulanmasını önlüyor ; Silifkeli köylülerin mayalama taktiği

Yoğurt mayalarken sulanmasını önlüyor ; Silifkeli köylülerin mayalama taktiği

Kaya gibi yoğurduyla meşhur olan Silifke’de köylülerin nasıl maya yaptığı ortaya çıktı

Yoğurt mayalarken sulanmasını önlüyor ; Silifkeli köylülerin mayalama taktiği - Sayfa 1

Yoğurdu sulanmadan mayalamak herkesi istediği bir şeydir. Özellikle ev hanımları doğal anne yoğurdu mayalarken buna dikkat ediyor.

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Yoğurt mayalarken sulanmasını önlüyor ; Silifkeli köylülerin mayalama taktiği - Sayfa 2

Çünkü sulanmayan yoğurt kaya gibi sert ve lezzetli olur. Biber dolması, yaprak sarması, makarna gibi yemeklerin yanına servis edilen yoğurt besin değeri bakımından da çok yüksektir.

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Yoğurt mayalarken sulanmasını önlüyor ; Silifkeli köylülerin mayalama taktiği - Sayfa 3

KAYA GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN SIRRI ; ASLA SULANMIYOR

nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan sulanmayan yoğurt tarifi için gereken malzemeler şöyle:

  • İsteğe göre 2 ve 5 litre arası inek sütü
  • Her litre süte bir kaşık dolusu yoğurt

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Yoğurt mayalarken sulanmasını önlüyor ; Silifkeli köylülerin mayalama taktiği - Sayfa 4

ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Yoğurdunuzu mayaladıktan sonra tencere ya da içerisinde bulunduğu kabı taşırken sarsmamaya dikkat edin. Eğer sarsılırsa yoğurdun içine su girer. En önemli püf nokta budur.

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