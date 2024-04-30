1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta üç büyük kentte ulaşım ücretsiz
1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.