16 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Nisan 2024 salı Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 39.264.505,38 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 6 talihli de 182.668,40 TL kazandı. Süper Loto 16 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

16 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 16 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 39.264.505,38 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

06 – 14 – 17 – 18 – 30 – 45

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 39.264.505,38 ₺

5 6 182.668,40 ₺

4 921 1.851,10 ₺

3 22.737 91,05 ₺

2 213.458 10,25 ₺