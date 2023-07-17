2 kentte çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay-Belen, Çanakkale, Adana-Karaisalı ve Mersin-Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise Belen, Gülnar ve Çanakkale'deki yangınlara müdahaleye ilişkin detaylar aktarıldı.

Buna göre, Belen'deki yangını söndürmek için 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinesi, 320 personel görev alıyor.

Kontrol altına alınan Gülnar'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personelle müdahalede bulunuldu.

Çanakkale'deki orman yangınını söndürmek için 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi, 374 personel görevlendirildi.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmıştı, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Mezitli

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale

Çanakkale'de yaklaşık 21 saat önce başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

Hatay

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam etti.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş, dün ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yangına 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.