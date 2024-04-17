2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı!
17 Mart'ta yapılan 2024-TUS ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavının ardından aynı gün (17 Mart) 2024-TUS ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2024-TUS ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 17 Mart pazar günü gerçekleştirilen 2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonucu 2024 açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; ‘‘17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ ifadelerini kullandı.
2024-TUS 1. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı
2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı