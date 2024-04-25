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24 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

24 Nisan 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları…

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24 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
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Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 24 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 24 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

24 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 24 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen 1 kişi tam 4.675.533,80 TL büyük ikramiye kazandı. 5 bilen 11 kişi de 9.808,10 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

05 – 11 – 12 – 19 – 24 + 14

Kazanan kategoriler

Kategori              Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

       5+1                                   1                              4.675.533,80 ₺

         5                                    11                                 9.808,10 ₺

      4+1                                  113                                 954,75 ₺

        4                                   1.573                                85,70 ₺

      3+1                                2.836                                 57,05 ₺

        3                                 41.081                                15,75 ₺

      2+1                              24.418                                 24,30 ₺

      1+1                              78.337                                 12,05 ₺

      0+1                               77.095                                12,20 ₺