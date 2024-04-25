24 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 24 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 24 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

24 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 24 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen 1 kişi tam 4.675.533,80 TL büyük ikramiye kazandı. 5 bilen 11 kişi de 9.808,10 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

05 – 11 – 12 – 19 – 24 + 14

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 1 4.675.533,80 ₺

5 11 9.808,10 ₺

4+1 113 954,75 ₺

4 1.573 85,70 ₺

3+1 2.836 57,05 ₺

3 41.081 15,75 ₺

2+1 24.418 24,30 ₺

1+1 78.337 12,05 ₺

0+1 77.095 12,20 ₺