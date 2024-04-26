26 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

26 Nisan akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

25 Nisan perşembe günü motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim gelmişti. 26 Nisan 2024 cuma günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 26 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 43.63 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.05 TL/L

LPG fiyatı: 22.47 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 43.54 TL/L

Motorin fiyatı: 40.98 TL/L

LPG fiyatı: 21.93 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.48 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.94 TL/L

LPG fiyatı: 22.37 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 44.72 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.19 TL/L

LPG fiyatı: 22.01 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 45.08 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.54 TL/L

LPG fiyatı: 22.24 TL/L