A1 Capital'in sahibi Murat Güler hayatını kaybetti
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in kurucusu, Güler Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler, geçirdiği kalp krizi sonucu bugün hayatını kaybetti.
Güler Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler, 56 yaşında hayatını kaybetti. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in de sahibi olarak bilinen Murat Güler'den gelen acı haber borsa dünyasını üzdü. Güler'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdigi öğrenildi.
Murat Güler kimdir?
Antalya'da 1968'de doğan Murat Güler, finans sektörüne Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yöneldi.
Okulu bitirdikten sonra 1995-1995’te Arı Menkul Değerler’de broker olarak çalışmaya başlayan Güler bir süre sonra ‘gömlekçiliğe’ terfi etmişti.
Finans sektöründeki yükselişi, girişimleriyle öne çıkan Güler’in 2012 yılında Credit Agricole Cheuvreux’yi satın almasıyla ivme kazandı. 2013 yılında şirketin adı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirildi. Güler’in stratejisi ve vizyonuyla A1 Capital sermaye piyalarının önemli bir aktörüne dönüştü. Güler’in başarılı kariyeri, girişim sermayesi ve finansal danışmanlıkla sürdü.
Günümüzde, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, RTA Laboratuvarları, A1 Portföy, Pardus Girişim ve ICG Finansal Danışmanlık, Murat Güler’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Güler Yatırım Holding çatısı altında yer almakta.