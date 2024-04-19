A'dan Z'ye Türk yargı reformu Avrupa Konseyi'nde

Türkiye’de yargı sorunları ve çözüm önerileri üzerinde çalışma yürütmek amacıyla 10 yıl önce kurulan Daha İyi Yargı Derneği heyeti, Avrupa Konseyi’nde Parlamenterler Meclisi üyelerine ve komisyonlara, yargıda daha nitelikli ve kaliteli hizmeti hedefleyen “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” önerisini anlattı. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural, Genel Sekreter Tuğçe Özbilen ve İletişim Direktörü Beyza Berber’den oluşan heyetin Avrupa Konseyi’nin bulunduğu Strazburg seyahati üç gün sürdü.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, Avrupa Konseyi temasları ile ilgili şu bilgileri verdi:



“Dernek olarak amacımız Türkiye’nin, uzlaşma kültürünün egemen olduğu, barış içinde yaşayan, üretken, uluslararası alanda rekabetçi ve müreffeh bir toplum haline gelmesine, yargının daha ilerletilmesi ve geliştirilmesi yolu ile katkıda bulunmak. Bu amaçla hazırladığımız ‘A’dan Z’ye Türk Yargı Refomu’ önerimizi iki yıldır yurtiçinde düzenlediğimiz Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları ile ilgili kamuoyuna tanıtırken, yanı sıra bulduğumuz her fırsatta yurtdışında da anlatıyoruz. Daha önce İngiltere Parlamentosu’nda, Brüksel’de Avrupa Birliği kurumlarında reform önerilerimizi paylaşma imkanı bulmuştuk, bu sefer de Strazburg’da Avrupa Komisyonu’nda ilgililerle paylaştık. Meseleye kaliteli hizmet verecek bir yargı tasarlamak açısından bakışımız etkileyici bulunurken, dokuz temel reform önerimiz, onların arasından da Adalet Yüksek Kurumu ve Adalet Yüksek Mahkemesi önerilerimiz dikkat çekti. Avrupa Konseyi’ndeki görüşmelerimizde, etkin ve verimli çalışan, tam bağımsız ve hesap verir bir yargının bir ülkede hem insan haklarını korumak hem de refahı artırmak için çok önemli olduğunda mutabık kaldık”.



Yurtdışındaki temalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, Türkiye ile ilgili çalışan, Türkiye’yi izleyen Avrupa kurumlarına, ülkemizde siyaseten tarafsız ve yargı alanında uzman bir muhatapları olabileceğiniz göstermek, Türkiye ile ilgili yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları ihlalleri, yargılama süreçleri tartışmalarında Avrupa kurumları nezdinde görüşüne başvurulacak bir odak olabilmek. Strazburg’daki görüşmelerimizde aldığımız olumlu tepkiler, uzmanlık alanlarımızda Avrupa kurumlarının çalışmalarına katkı sunabileceğimizi gösterdi. Yargıda reform önerilerimizi anlatmaya devam edeceğiz.”