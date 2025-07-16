Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 ilde 130 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 6 ilde yaptığımız baskınlarda 130 torbacıyı yakaladık. Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirdiğimiz baskınlarda 130 torbacı yakalandı. Operasyonlarımız ve gözaltılarımız kararlılıkla sürüyor.

Hedefimiz; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satan, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarıdır. Her sokakta, her mahallede onların karşısında biz olacağız.

Bu kapsamda operasyonun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu süreçte Adana'nın suç haritası detaylı şekilde incelendi. Sokak sokak taramalar yapıldı. Şüpheliler hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izlendi. Suç unsurları dikkatle delillendirildi. Ve düğmeye basıldı.

Operasyona 2.010 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 İHA (insansız hava aracı) ve 16 narkotik dedektör köpeği katıldı. Adana merkezli olarak İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler:

5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde.

Geçtiğimiz yıl, 3 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen ilk "NARKOKAPAN-ADANA" operasyonunda ise 12 ayrı uyuşturucu organize suç örgütü çökertilmiş, 335 şüpheli yakalanmış, 302’si tutuklanmıştı.

Adana Valimizi, operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Başkanlığımızı, Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine bir kez daha sesleniyorum: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz.