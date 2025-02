AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e tepki

Takip Et

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir. Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir. ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini ‘öz vatanını savunan kişiler’ olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine ‘Hamas terör eylemleri yapıyor’ demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir. Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka birşey değildir" ifadeleri yer aldı.