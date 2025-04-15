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AK Parti "zirai don" için Meclis'te araştırma önergesi verecek

AK Parti son 50 yılın en büyük zirai don felaketi yaşandığı amacıyla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verecek. Meclis, zirai don felaketini tüm boyotlarıyla inceleyerek varsa çözüm önerilerini araştıracak.

Haber Merkezi
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AK Parti "zirai don" için Meclis'te araştırma önergesi verecek
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ANKARA(EKONOMİ)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle etkilenen iller ve üretimde yaşanan kayıplar konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı başkanlığında AK Partili milletvekillerinin katıldığı, "zirai don" toplantısı gerçekleşti. Toplantıda son günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının üretim üzerindeki tüm olumsuzlukları ele alındı.

Bölge milletvekilleri de sahadan aktardığı verilerle, çiftçilerin yaşadığı kayıpların boyutuna dikkat çektiler. Üretimin sürdürülebilirliği adına atılacak adımlar ve öneriler de gündeme geldi. Bakanlığa bağlı ekiplerin, sahada tespit ve değerlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, verimli bir toplantı olduğunu belirterek, “Son 50 yılda ağırlıklı olarak bahçe bitkileri yaşadığımız en büyük zirai don afeti ile karşı karşıyayız. Hükümetimizin zararın tam tespitinden sonra imkanlar dahilinde en büyük desteği vereceğine inanıyor ve bunun için gayret ediyoruz” dedi.

"Meclis araştıracak"

Öte yandan, AK Parti son 50 yılın en büyük zirai don felaketi yaşandığı amacıyla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge hazırlıyor. Önergenin Genel Kurul’da kabul edilmesi ile Meclis, hava şartları nedeniyle üretimi olumsuz etkileyen zirai don felaketini tüm boyotlarıyla inceleyerek varsa çözüm önerilerini araştıracak.

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