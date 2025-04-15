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Zirai don çiftçiyi vurdu! Ekipler hasar tespiti için sahaya indi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte tarım alanları zirai dondan etkilendi. Çiftçinin zararının tespiti için Tarım İl Müdürlükleri harekete geçti. Ekipler sahaya indi. Zirai don yüzünden çiftçinin hasarını tespit ediliyor.

Haber Merkezi
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Zirai don çiftçiyi vurdu! Ekipler hasar tespiti için sahaya indi
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Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle tarım alanlarında yaşanan zirai don çiftçiyi vurdu. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Trakya'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hasar tespiti yapılıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Badem, ceviz, kiraz, üzüm, kanola ürünleri zarar gördü

Hava sıcaklığının 8-11 Nisan'da sıfır derecenin altına düştüğü ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olduğu Trakya'da zirai don nedeniyle badem, ceviz, kiraz, üzüm, kanola başta olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü.

Ekipler zararın boyutunu tespit etmeye çalışıyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, personeliyle kentte zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının 5 ekip tarafından sürdürüldüğünü aktaran Karaca, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Sigortası olan çiftçilere çağrılar yapılıyor

Karaca, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası bulunan üreticilerin vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları gerektiğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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