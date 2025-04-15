Bölgeyi don vurmuştu... Mersin’de sebze fiyatları artmadı ancak meyvede tablo karanlık!

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Çukurova Bölgesi, geride kalan şubat ayında son yılların en soğuk günlerini yaşadı. Rakıma göre -5 ila -15 derecelerin ölçüldüğü Mersin, Adana ile Hatay’da yetiştirilen örtü altı ve açıktaki tarım alanları zarar gördü. Ağaçların buz tutup ürünlerin yandığı bölgede meyve-sebze fiyatlarının nasıl seyredeceği merak konusu olurken, piyasayı değerlendiren Mersin Halciler Derneği (HALDER) Başkanı Şefik Kaya, don olayı sonrasında sebze fiyatlarında afaki yükselmeler yaşanmadığını bildirdi. Havaların ısınmasıyla artan sebze rekoltesinin fiyatları aşağı çektiğini açıklayan Kaya, limon ve portakal gibi meyvelerin fiyatlarında ise hasat sonuna bağlı olarak küçük artışlar görüldüğünü aktardı.



Arz-talep dengesizliği yüksek fiyata gebe

‘Erkenci’ olarak tabir edilen sert çekirdekli meyvelerdeki don zararının önümüzdeki dönemde anlaşılabileceğine dikkat çeken Kaya, “Soğuk hava meyve ağaçlarının buzla kaplanmasına neden olmuştu. Gerek örtü altı gerek açıktaki meyvelerde büyük bir rekolte düşüşü bekleniyor. İlerleyen günlerde arz-talep dengesi korunmazsa, tüketicimiz geçmiş dönemlere göre girdi maliyetiyle birlikte daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilir. Güncel olarak örtü altı nektarin 100-130, kayısı 230-250, erik ise 250-300 lira arasında işlem görüyor” dedi.



“Sağlam bahçe kalmadı, 1 tane meyve yok”

Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan sert çekirdekli meyve bahçelerindeki ağaçların don olayları nedeniyle tamamen kuruduğuna dikkat çeken Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da “Toroslar’da sağlam bahçe kalmadı. Şeftali ve nektarinde hasat şansımız sıfır. Şuan bölgemizdeki ağaçlarda 1 tane bile meyve bulunmuyor. 400 ila 500 metre rakımdaki üzüm bağlarında da büyük zarar yaşandı. Yeni ekilecek sebzelerin dışında bir şeyimiz kalmadı. ‘100 yılın felaketini yaşadık’ diyebiliriz. Bunun sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Çiftçinin ayakta kalabilmesi için borçlar ertelenebilir, faizsiz ya da çok düşük faizli krediler verilebilir, üretim maliyetlerini düşürecek bir takım destekler sağlanabilir. Tarımsal sulama bedelleri en kötü ihtimalle yüzde 50 sübvanse edilebilir. TARSİM de süratle sahaya inip ciddi incelemeler yapmalı” diye konuştu.



Ürünlerin güncel ortalama fiyatları

Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verilerine göre geleneksel yöntemlerle yetiştirilen bazı ürünlerin Mersin Hal Kompleks00i’nden kilogram çıkış fiyatları şöyle; Çarliston biber 20, dolmalık biber 27, brokoli 21, kokteyl domates 33, taze fasulye 36, kabak 15, mantar 23, patlıcan 16, Çengelköy salatalık 30, Ananas 70, deveci armut 16, taze badem 33, çilek 35, golden elma 12, enter limon 30, mandalina 17, portakal 11, Anamur muzu 30, nar 80 TL.