AK Parti'de yeni dönem: Değişim bazı illerde başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurmaylarıyla bir araya gelen Erdoğan, parti içerisinde değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer vermişti;

"Seçim sonuçlarını istişare etmeye devam ediyoruz. Sonuçlar, araştırmalar ve analizler olgunlaştıkça yeni adımlar atılacak. Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız."

Bu sözler, Erdoğan'ın seçim sonuçlarından memnun olmadığını ve partide yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu açıkça gösteriyor. Değişimin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir bilgi vermese de Erdoğan, bu değişimin "kırmadan, dökmeden, küstürmeden" yapılacağını da sözlerine eklemişti.

İlk istifa Rize hemen ardından Adıyaman ve Batman'dan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirilen AK Parti’deki değişime bazı illerden başlandı. İlk istifa, AK Parti’nin yerel seçimlerde yüzde 54,7 ile en yüksek oyu aldığı Rize’den geldi. Hemen ardından, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa ettiklerini duyurdu.

AK Parti'de teşkilatlarındaki değişim büyükşehirlere de yansıdı

Ankara il başkanlığındaki bazı birim sorumlularında da değişime gidildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti’de teşkilatlardaki değişim büyükşehirlere de yansıyacağı öğrenildi. Ankara’da ise, İl Sekreteri, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı da değişti.