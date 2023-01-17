AK Parti'den EYT açıklaması: Maaşlarını en geç mart ayında alacaklar
AK Partili Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin haftaya Meclise sunulabileceğini belirterek, "En geç mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." dedi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili (EYT) açıklamalarda bulundu.
Bakanlığın EYT ile ilgili teknik çalışmayı tamamladığını belirten Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız. En geç mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." dedi.