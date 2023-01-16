EYT, iş dünyasının kâbusu oldu…

Kısaca EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili alınan karar iş dünyasını kara kara düşündürmeye başladı. Bursa’da hangi sanayici ile konuşsam EYT konusunu gündeme getiriyor ve çaresizliğini anlatma gayretine girişiyor. Hükümetin 1999 öncesi emekli olanların uğradıkları haksızlığı gidermeye yönelik aldığı kararın çalışan kesimde büyük bir sevinç yarattığı bir gerçek. Ekonomik olarak hayli zorlanılan bir dönemde çıkan karar ilgili kesimi rahatlatacaktır. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. İşveren tarafı ki hayli sorun yaşayacaklar gibi görülüyor. Sanayici bir dostum aradı ve EYT ile ilgili bünyelerinde 140 kişinin yer aldığını ve kimsenin de karar sonrası çalışmak istemediğini bildirdi. Ekledi, “Şimdi biz bu tecrübeli, bölümlerinin sorumluluğunu alan kesimin yerini nasıl dolduracağız” diye de sordu. Ben de hükümetin KGF aracılığı ile finans desteği sağlayacağından filan bahsettim. “Benim kredi ile para ile ilgili bir sorunum yok ki? Bu kişilerin yerine kimi çalıştıracağım bunun cevabı lazım” dedi. Bir cevap veremedim tabi. Ama kendimi onun yerine koyduğumda haklılığını da gördüm. Yine market zinciri sahibi bir dostum yaklaşık 40 çalışanının EYT’li olduğunu, tamamının mağaza sorumlusu unvanı taşıdığını karar çıktıktan sonra da çalışmak istemediklerini söyledi.

Pandeminin hayata bakışımızı önemli oranda değiştirdiği bir gerçek. İnsanlar hayatı pandemi öncesi kadar ciddiye almamaya başladı. Daha rahat, stressiz bir yaşam için konfor alanlarını terk etmeye başladılar. EYT ile ilgili insanların genç sayılabilecek yaşta çalışmak istememelerini ya da daha rahat işlerde çalışmayı tercih etmelerini buna yoruyorum. Ama bir gerçek var ki EYT kararı iş dünyasında önemli bir sorun haline dönüşüyor. Hangi işkolunda olursa olsun EYT’den etkilenen yaş grubu iş hayatının en verimli dönemini yaşıyor. Biz bu insanları üretimden öyle ya da böyle uzaklaştırarak ülkenin gelişmesi adına önemli risk alıyoruz. Tabi EYT ile ilgili karar Meclis’te henüz yasalaşmadı. Yasa haline dönüştüğünde EYT’lilerin hakları nasıl olacak? Gidişatı biraz da alacakları haklar belirleyecektir. Umarım çıkacak yasa EYT’liler kadar iş dünyasını da tatmin eder. Aksi halde iş dünyası üretim ve verimlilik tarafında hayli zorlanacaktır.

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Geçtiğimiz hafta kaleme aldığım ‘Bursa’da tarım talanına kim dur diyecek?’ başlıklı yazım hayli ilgi gördü. Devamında Valilik marifeti ile Büyükşehir Belediyesi denetiminde ilçe belediyeleri harekete geçerek yazımda belirttiğim bölgelerde 6 adet kaçak yapı yıkıldı. Ama yetmez aynı bölgede o kadar çok kaçak yapı var ki kaçak sanayi bölgesi tabiri yetersiz kalıyor. İl yöneticileri aynı kararlılıkla bunun üzerine gitmeli ve kaçak yapılaşmayı önleyecek adımlar kararlıkla atılmalıdır. Kuralsızlık kenti yaşanamaz hale getiriyor. Bursa’da da yaşadığımız durum bu maalesef. Yapanın yaptığı yanına kar kalmamalı. Belediyeler denetimlerini sıklaştırmalı ve özellikle seçimlerin yaklaştığı bu dönemde mantar gibi biten kaçak yapılaşmaya göz yumulmamalı.